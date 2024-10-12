«Часто дивився смерті у вічі»: на війні поліг старший сержант із Хмельниччини

Хмельниччина віддала останню шану ще одному герою-земляку. Красилівська громада з гірким сумом, болем та слізьми попрощалася із захисником Олегом Рев'юком. Він служив начальником радіолокаційної станції в одній з військових частин. Йому назавжди 45 років, повідомляє пресслужба громади.

ВІДЕО ДНЯ

«За мирного життя Олегові золоті руки не боялись ніякої роботи — працьовитий, добрий, веселий, готовий завжди допомогти. Жив, працював та радів з дружиною успіхам своїх доньок, мріяв про їхню щасливу долю. Але російська орда зруйнувала мрії працьовитих українців, які ніколи не прагнули війни. Олег як справжній патріот з грудня 2022 року боронив Україну, перебуваючи, як кажуть військові, майже постійно на нулі: це Запорізький напрямок, Авдіївка, Куп’янськ та інші. Часто дивився смерті у вічі й не відступав», — йдеться у повідомленні.

На жаль, 30 вересня в районі населеного пункту Кіндрашівка на Харківщині старший сержант прийняв свій останній бій.

«Олег захищав своїх батьків, дружину, своїх доньок, свою сестру та кожного з нас. Собою захистив всю Україну і своїм життям дав можливість нам жити», — зазначають його земляки.

РЕКЛАМА

Поховали воїна з усіма військовими почестями на кладовищі села Яворівці.

Раніше на Прикарпатті попрощалися з мужнім воїном Михайлом Бараном, який не пережив третє поранення.

РЕКЛАМА

Читайте також історію життя та смерті 21-річного бійця Володимира Орловського з позивним «Фенікс», що загинув під Бахмутом, прикриваючи відхід побратимів.

РЕКЛАМА

83

Читайте нас у Facebook