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Осиротіли дві донечки: на Донеччині поліг десантник з Чернігівщини

20:34 11 жовтня 2024
Володимир Пустовойт

Чернігівщина простилася ще з одним захисником.Менська громада провела в останню земну дорогу загиблого бійця Володимира Пустовойта. Воїн поліг 27 вересня в Донецькій області внаслідок атаки противника. Без сина лишилася мати, овдовіла дружина, осиротіло двоє малих дітей, рідні втратили брата. Захиснику у серпні тільки виповнилось 33 роки.

«Родина майбутнього бійця виховувала трьох синів, Володимир був старшим серед них, — повідомляє громада. — У центрі професійно-технічної освіти він здобув професію кухаря-кондитера.Працював на різних підприємствах у Києві, Чернігові. 2021 року одружився. З дружиною Анною проживали в Чернігові, виховували двох доньок 10 і 2-х років. Останнє місце роботи Володимира — фабрика міжкімнатних дверей у Чернігові».

На службу Володимира Пустовойта мобілізували у листопаді 2022 року. Він захищав Україну у складі окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ на посаді старшого навідника артилерійського взводу у званні старшого солдата.

«Був найкращий, — відгукуються про героя друзі. — „Кум Вова спішить на допомогу“ — таке в нього було друге ім'я. Він був гарним товаришем».

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Поховали Володимира з військовими почестями на кладовищі у рідному селі Семенівка.

Володимира Пустовойта поховали з військовими почестями у рідному селі Семенівка

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Донеччині гранатометника з Прикарпаття Євгена Пасічника. А під Покровськом загинув воїн з Черкащини Андрій Сікало.

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