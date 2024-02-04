Секрети догляду за пуховиком від Марини Жукової: не буде ніяких проблем з пранням та сушінням (відео)

Прогноз погоди на найближчий час вселяє надію, що останні дні зими будуть не менш теплими, ніж перші два місяці.

Тому з приходом весни відразу постане питання приведення в порядок зимових речей, які потрібно буде добре вичистити і «законсервувати» до можливих холодів наступного року.

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Про те, як це краще зробити з такими досить об'ємними речами, як пуховик або плед, розповіла в своєму Telegram-каналі експерт з чистоти Марина Жукова.

За її словами, перед пранням варто видалити плями, для чого підійдуть:

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засіб Fairy — здатен позбавити одяг від жирних плям. Просто розподіліть невелику кількість гелю по сухій куртці перед пранням.

міцелярні серветки — якщо навіть у вас їх немає, додайте міцелярну воду в пачку вологих серветок.

хлоргексидин — допоможе позбавити одяг запахів. Для використання обробіть особливо забруднені місця, і дайте висохнути;

серветки з нашатирним спиртом — приберуть плями від косметики без утворення розводів. Зволожте серветку міцелярною водою та нашатирним спиртом і залиште висохнути.

бензин — додайте в бензин трохи крохмалю. Цей хитрий трюк запобігає масляним слідам і зробить ефективним засіб для чищення.

І нарешті, коли ви вже підготуєте одяг до машинного прання, після завершення циклу покладіть до пуховика у барабан пральної машини махрові рушники і запустіть віджим. Так можна зробити куртку майже сухою.

Нагадаємо, раніше експертка розповіла, як додавання шампуню і яблучного оцту допоможе добре випрати речі з вовни, позбавивши їх від катишків і плям поту.

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