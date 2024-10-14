Антициклон переходить у наступ: протягом тижня дощі в Україні припиняться, але вдарять заморозки

У вихідні через Україну проходив холодний фронт із заходу на схід, а на поточному тижні в країні очікується прохолодний режим погоди, з періодичними дощами та нічними приморозками.

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«У першій половині тижня під впливом малорухомих атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У другій половині тижня та на вихідних погодні умови будуть визначатися потужним та малорухомим антициклоном, тому опади припиняться, проте температурне тло збережеться на досить низькому рівні, особливо в нічні та ранкові години. У більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -3 °С», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 14 жовтня, вночі у більшості регіонів країни, окрім південно-західних та центральних областей, пройдуть дощі, у Приазов'ї місцями з грозою. Вдень у північних та східних областях невеликий дощ, на решті країни без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 5 — 10 м/с, вдень переважно західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С. У центральних та південних областях вночі +10…+15 °С, вдень +15…+20 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

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У вівторок, 15 жовтня, вночі у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ, вдень у більшості регіонів України, окрім південно-східної частини, пройдуть невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +9…+15 °С; у південній частині та у Криму вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

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У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, лише в західних регіонах переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С; у південній частині та у Криму вночі +7…+12 °С, вдень +11…+16 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

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У четвер, 17 жовтня, вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями пройдуть невеликі дощі, вдень по всій території країни, за винятком Криму опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями у західних та центральних областях тумани. Вітер переважно північний, 5 — 10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С; у західних областях вночі заморозки до -3 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

У п'ятницю, 18 жовтня, на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів, лише на крайньому сході та місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, у західних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

У суботу, 19 жовтня, утримається погода без опадів, лише у Криму місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, у західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С.

Фото "Укргідрометцентру"

У неділю, 20 жовтня, продовжиться вплив антициклону, тому на всій території України опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С, у західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С.

Раніше співробітниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха розповідала, що у жовтні, як і у вересні, середньомісячна температура очікується на два-три градуси вищою за кліматичну норму, а вже у листопаді вона буде ближче до кліматичної норми.

Фото Pixabay

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