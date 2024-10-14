Було дуже погано: популярний актор та комік зізнався в особистих проблемах

Популярний блогер та актор, зірка «Ліги сміху» Кирило Ганін зараз зосереджений на волонтерстві та допомозі військовим. Як зазначив актор, це також допомагає тримати моральний стан. Деякі з його історій навіть лягли в основу другого сезону комедійного серіалу «Волонтери».

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«Волонтери — це не супергерої, це суперсвідомі люди, які розуміють, що без їхньої допомоги в країні буде значно гірше, — розказав Кирило на зйомках серіалу. — Звісно, волонтери ніяк не можуть вплинути на те, що по нас прилітають ракети. Звісно, вони ніяк не можуть вплинути на те, щоб завтра закінчилася війна. Але волонтери роблять дуже багато, щоб полегшити нашу буденність».

З початком повномасштабного вторгнення Кирило активно боровся з пропагандою, спілкуючись з росіянами у чат-рулетці. Однак, за зізнанням актора, такі емоційні сплески позначилися на його психічному здоров’ї.

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«Спілкуючись з тими свинями, неможливо себе стримувати, я дуже емоційний, — каже Кирило Ганін. - Я зайнявся своїм здоров’ям, тому що інколи в житті поводився так само, як на стрімах. У мене не було межі. Я спілкувався з людьми, неначе це черговий співрозмовник з чат-рулетки. Мені було дуже погано. Через це ми ледь не розійшлися з дівчиною».

Саме стосунки з коханою, які опинилися на межі розриву, стали для актора «дзвіночком» звернутися до психотерапевта. Завдяки сесіям він почувається значно краще й уже з власного досвіду радить вчасно піклуватися про свій ментальний стан.

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«Ходити до психолога — це не означає бути психом, — каже Кирило. — Ходити до психолога — це означає усвідомлювати, що в тебе є якісь проблеми».

Раніше актор, комік та військовий Гарік Бірча записав зворушливе відео.

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