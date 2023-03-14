Зірка «Ліги сміху» загинув у полоні під Вугледаром

В боях за Вугледар був важко поранений учасник команди «Наш формат» Роман Іваненко. Зірка «Ліги сміху» був добровольцем, служив у 72-й ОМБр «Чорних Запорожців». Про його подальшу долю повідомив голова Кам"янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

«Невимовний біль. Як важко втрачати того, кого ти знав, вважав хорошим другом. Роман Іваненко — Доброволець, гуморист, Воїн з великої літери. Попавши в оточення, на Вугледарському напрямку, бився до останнього поруч із своїми побратимами. Отримав важке поранення, був взятий в полон. Тримався з 24.01. по 28.02. Але від терористів гідної медичної допомоги не отримав! Вчора, завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий. Сьогодні Романа евакуювали „на щиті“! Ми завжди пам’ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину, цей світ, і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він, дійсно, Герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам"ять захиснику», — написав Сімашкевич на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вдовою залишилася дружина Романа Катерина, з якою вони прожили 10 років. Наразі тіло нашого захисника ще не привезли рідним — на це знадобиться ще кілька днів, повідомив капітан команди «Наш формат», кум Романа Володимир Черняк: «Рома через декілька днів буде вдома. Все напишу. Вибачте, що не беру трубку. Ми з рідними. Дякую, що підтримуєте! Вас багато і це честь для Воїна-Артиста».

Зірки шоубізу висловлюють свої співчуття з приводу загибелі героя.

«Друже, брате, ГЕРОЮ!!! Ти людина з великим серцем!!! Назавжди в нашій пам’яті… Назавжди в наших серцях… Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо… Вічна пам’ять ГЕРОЮ», — написав Юрій Ткач, що сезон грав з ним в одній команді.

«Ступор, порожнеча, спогади, біль, ще спогади, ще більший біль… Ромка, ти чудова Людина! Ти Чудовий Актор! Ти Герой!!! Передивляюсь Форматовські виступи, сміх і знову біль… Спочивай з миром, друже. Співчуття рідним та близьким. Слава Україні!!! Слава Героям!!! Смерть ворогам!!!» — співчуває Ігор Ласточкін.

Також шану Роману в соцмережах віддали Леся Нікітюк, Олександр Педан, Вікторія Ткач, Володимир Дантес та інші його друзі й знайомі.

Як повідомляли «ФАКТИ», раніше в боях з росіянами загинув ще один комік з «Ліги сміху» — Ярослав Гаркавко.

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