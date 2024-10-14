Закрийте всі сеанси: адвокат про те, як захистити платіжну картку від шахраїв

У житті бувають різні моменти, і навіть найобережніша людина не застрахована від небезпеки потрапити в пастку шахраїв. Тож, якщо так трапилось і ви зрозуміли, що випадково надали дані своєї платіжної картки чи інтернет-банкінгу на підозрілому сайті, не панікуйте та дійте негайно, радить адвокат Олександр Головченко.

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«Зателефонуйте до банку. Використовуйте номер, зазначений на звороті вашої картки. Це найшвидший спосіб зв’язатися з банком і отримати необхідну допомогу, — говорить адвокат. — Попросіть банк негайно заблокувати кошти на вашому рахунку, щоб запобігти несанкціонованим транзакціям. Якщо вже відбулося несанкціоноване списання коштів, вимагайте блокування всіх подальших транзакцій. Також надайте звернення до банку-отримувача коштів щодо їх блокування та повернення».

Якщо ви вважаєте, що шахраям відомі ваші логін і пароль від акаунту в соціальних мережах чи іншого сервісу, адвокат радить перевірити всі активні сеанси на тому сервісі, де ви підозрюєте шахрайство.

«Це можна зробити в налаштуваннях безпеки вашого акаунту. Закрийте всі сеанси, які вам незнайомі або які розміщені в підозрілих місцях. Це допоможе запобігти подальшому несанкціонованому доступу до вашого акаунту. Не зволікайте з реагуванням у подібних ситуаціях, кожна хвилина може бути важливою для запобігання фінансовим втратам», — підкреслив адвокат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні з’явились два нових види шахрайства. Фахівці розповіли, як не потрапити на гачок.

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