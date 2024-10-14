ЗМІ дізналися, скільки військових втекли з України за час війни під приводом відпочинку за кордоном
Від початку повномасштабного вторгнення росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон для відпочинку та не повернулися. Про це повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на відповідь на запит до Міноборони України.
Так, у Головному управлінні Військової служби кажуть, що військові можуть перетинати кордон на загальних підставах, якщо мають дозвіл командира військової частини. При цьому їхній час відпустки не обмежений, і для виїзду необхідно надати лише відповідний документ про дозвіл на виїзд до іншої країни.
«У період
Як писали «ФАКТИ», днями Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергію Гнезділову, який публічно самовільно залишив свою частину.41
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