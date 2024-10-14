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Суспільство та люди

ЗМІ дізналися, скільки військових втекли з України за час війни під приводом відпочинку за кордоном

19:28 14 жовтня 2024
Військовослужбовці

Від початку повномасштабного вторгнення росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон для відпочинку та не повернулися. Про це повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на відповідь на запит до Міноборони України.

Так, у Головному управлінні Військової служби кажуть, що військові можуть перетинати кордон на загальних підставах, якщо мають дозвіл командира військової частини. При цьому їхній час відпустки не обмежений, і для виїзду необхідно надати лише відповідний документ про дозвіл на виїзд до іншої країни.

«У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини», — йдеться у відповіді на запит.

Як писали «ФАКТИ», днями Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергію Гнезділову, який публічно самовільно залишив свою частину.

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