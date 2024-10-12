Гучна справа: суд заарештував «дезертира» Гнезділова, той пригрозив голодуванням (фото, відео)

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергію Гнезділову, який публічно самовільно залишив свою частину.

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Його взяли під варту строком на 60 діб, але сторона захисту має намір оскаржити це рішення, повідомили журналісти Суспільного із зали суду.

Сам Гнезділов перед початком судового засідання заявив, що усвідомлював свої дії та зазначив, що не зможе продовжувати службу, поки не знатиме її чітких термінів.

«Захист держави — обов'язок кожного громадянина, але без чітких термінів служби це перетворюється на кріпосне право, коли є цивільне суспільство і є каста військових, які є військовими довічно», — цитує слова підсудного видання.

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Також на суді чоловік заявив, що оголосить голодування, якщо влада не розробить чіткий план демобілізації і не представить відповідний законопроект.

Відзначимо, що на суді були присутніми друзі і захисники військового зі спільнот Чіткі терміни служби" та «Українські студенти за свободу», які підтримали його рішення про СЗЧ.

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Відзначимо, що 9 жовтня слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану. Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Наступного дня Гнезділову повідомили про підозру.

Тим часом, за інформацією адвокатів, вже понад 100 тисяч українських військових самовільно залишили частини з 2022 року.

Фото Суспільне

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