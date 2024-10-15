Патронатна служба «Янголи» отримала Наглядову раду: вже провели перше засідання

Благодійний фонд патронатної служби «Янголи», що опікується військовослужбовцями 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, сформував Наглядову раду. Рада складається з шести спеціалістів зі сфери медіа та бізнес-спільноти, які просуватимуть цінності фонду та сприятимуть його роботі.

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Про проведення першого засідання Наглядової ради «Янголи» повідомили у своїх соціальних мережах. За наявною інформацією, до ради входять фахівці різних напрямків — медіа та маркетингу, медицини, громадської діяльності тощо. А саме: головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва, авторка в політичній та аналітичній журналістиці Тетяна Даниленко, директорка ради директорів Zagoriy Foundtion Катерина Загорій, виконавчий директор мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда, громадський діяч та нардеп України VIII скликання Євген Рибчинській та маркетинг-директор мережі автозаправних комплексів WOG Геннадій Карлінський.

«Ми вдячні усім членам за долучення до нашої команди. Разом ми зможемо зробити для наших захисників ще більше», — підкреслили представники патронатної служби «Янголи».

Співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій та командир "Янголів" Олена Толкачова

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Згідно з офіційним повідомленням, Наглядова рада працюватиме за п’ятьма пріоритетними напрямками:

• розбудова та масштабування фонду;



• допомога у впровадженні фандрейзингової стратегії та фандрейзингу для «Янголів»;



• створення комунікаційної стратегії;



• підтримка у законотворчій діяльності;



• просування цілей та цінностей серед громадськості та потенційних партнерів.

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Планується, що заради максимальної ефективності кожен з членів Наглядової ради працюватиме за напрямком, в якому має особисту професійну експертизу.

Нагадаємо, патронатна служба «Янголи», в минулому «Янголи Азову», працює з бійцями 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ та їхніми родинами. Мета служби: опікуватись пораненими, звільненими з полону та полеглими військовими.

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На фото у заголовку: На благодійному вечорі друзів «Янголів» на потреби патронатної служби зібрали понад 20 млн гривень

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