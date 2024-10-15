За службу мав багато нагород: в бою на Запоріжжі загинув воїн з Кіровоградщини

З великим болем Гайворонська громада отримала трагічну звістку з фронту. Після понад року невизначеності стало відомо про загибель молодшого сержанта Андрія Ярового, повідомляє міська рада. Бійцю навіки 39 років.

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«Андрій виріс в багатодітній, люблячій родині. Після школи, з весни 2002 по осінь 2003 року, був призваний на строкову службу до лав Збройних Сил України. Повернувшись додому після служби, Андрій працював у різних галузях на благо рідного села. У 2014−2015 роках він брав участь в АТО, але через поранення був звільнений у запас. За свою службу був нагороджений відзнакою Президента України «За Участь в Антитерористичній Операції» та нагрудними знаками «Ветеран війни», «Учасник АТО».

Після звільнення з армії життя Андрія було наповнене працею. Більшу частину часу він працював у колгоспі.

З початком повномасштабного вторгнення, восени 2022 року, чоловік знову став до лав захисників України.

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«Він стійко боровся проти російського агресора у складі 117-ї бригади на Запорізькому напрямку.

9 серпня 2023 року, під час бою з противником неподалік населеного пункту Роботине, Запорізької області, старший оператор взводу протитанкових ракетних комплексів героїчно загинув у бою. Тільки тепер тіло ідентифікували".

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель від мінометного обстрілу захисника з Черкащини.

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