Загинув як герой: мінометний обстріл забрав життя захисника з Черкащини

Війна безжально забирає життя захисників. У Смілі в останню дорогу провели Віталія Ступенка. Боєць, якому у листопаді мало виповнитись 37 років, так і не встиг створити власної родини та стати татом. Про це повідомив мер міста Сміла Сергій Ананко.

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«Віталій рано залишився без матері, тож дитинство було тяжким, — написав міський голова. — Після школи вступив до профтехучилища № 15 на спеціальність муляр-штукатур. По закінченню закладу залишився сам, бо помер і батько. З 2007 року працював слюсарем. Згодом переїхав до міста Сміла і працевлаштувався на приватне деревообробне підприємство, на якому працював до мобілізації в лави ЗСУ. Служив солдатом, стрільцем 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти в/ч ЗСУ».

Свій останній бій захисник прийняв 27 вересня 2024 року в одному з населених пунктів Харківської області.

«Віталій Ступенко загинув як герой, на полі бою, внаслідок мінометного обстрілу позицій, залишаючись до останнього вірним військовій присязі. Щирі співчуття братові нашого воїна».

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Поховали Віталія на Алеї Слави зі всіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Донеччині десантника Володимира Пустовойта з Чернігівщини.

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