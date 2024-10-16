Молодший сержант ЗСУ, який пішов у відставку після важкого поранення Юрій Гудименко, пояснив, як держава демотивує українців у сфері залучення до війська.

«Ми провалюємо мобілізацію через абсолютну відсутність єдиного вектора, — пише Юрій Гудименко, який раніше пояснював, чому Україні необхідні економічні реформи, яким ніхто не заважає, і чому їхня відсутність вбиває майбутнє країни та громадян, на своїй сторінці у соцмережах. — Як може одна держава йти одночасно в бік «нам потрібні солдати на фронт» і «давайте забронюємо всіх кого можна і особливо кого не можна»? Це ж безумство на межі дебілізму.

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У нас є мобілізаційний резерв — наприклад, 5 млн людей (підрахунок «Texty.org.ua»). Ми щодня його вичерпуємо, зменшуємо — і робимо це спрямовано і навмисно! Не побороли корупцію в МСЕК і ВЛК — вважай, ще тисяча (або більше) здорових чоловіків за гроші ЩОДЕННО отримують свідоцтво, що дозволяє їм не йти у військо. Не побороли корупцію в міграційній службі, у прикордонних службах — ще вважай сотні людей У ДЕНЬ виїзжають (вибігають, випливають) і не повертаються.

Держава закрила півтора (а може і більше) мільйона людей від мобілізації як заброньованих, як «критичну інфраструктуру». І ми чудово розуміємо, що більша частина з них працює на підприємствах, які не є критичними ні в якому трактуванні цього терміну. Це магазини будматеріалів, це ігорний, мати його, бізнес, це торгівельні мережі, це футбольні і не тільки клуби, чиї власники зуміли «домовитися» — за гроші чи на власних звʼязках. Скільки це з полутора мільйонів заброньованих? Я не знаю.

В моєму «улюбленому» департаменті поліції охорони, про який я вже писав — 16 000 людей. На військовий лад — чотири бригади, всі заброньовані. А є ще й інші департаменти в Нацполі, є воєнізована охорона «Укрзалізниці», є судова охорона, є багато, багато всього іншого тільки в самої держави. А ще перераховані вище заброньовані приватні бізнеси у величезній кількості.

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А ще ми впевнено йдемо курсом на «економічне бронювання» (читай — легальний «відкуп» від армії), який ще більше зменшить наш мобілізаційний резерв. Тобто ми як держава системно робимо все, аби якомога менше людей в країні навіть ТЕОРЕТИЧНО можна було б мобілізувати.

І одночасно ми витрачаємо колосальну енергію (і маємо величезне зростання дизморалі) через те, що таскаємо по вулицях людей по одному. Це банально неефективно. І ще більш неефективно, зважаючи на те, що держава розмовами про «економічне бронювання» і неефективною боротьбою з корупцією фактично підштовхує потенційних мобілізованих бійців не готуватися до боїв, а шукати «варіки пропєтлять».

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Тому що меседж від держави «за бабки в армію можна не ходить» звучить хіба що не вголос.

Держава має зараз, сьогодні, вже вчора показати, що вона збільшує мобілізаційний резерв, а не зменшує. Це в першу чергу МАКСИМАЛЬНЕ зняття броні і покарання тих, хто бронював за гроші. Це в ту ж першу чергу чітка заява про те, що ніякого економічного бронювання не буде. І — знову в першу чергу — максимально ефективна боротьба з корупцією всюди, де за бабки скорочується наш мобілізаційний резерв.

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Так, все це — в першу чергу. Другої черги тут немає. Якщо ми не виконуємо першу, то другу будуть досліджувати історики в світі з іншими кордонами України на політичній мапі. І це — у кращому випадку. У гіршому і мапа, і світ обійдуться без нас. Доповідь закінчив".

Фото із соцмережі



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