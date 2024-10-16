Бійці ГУР «поклали» на Харківщині полк росіян: подробиці спецоперації

В Головному управлінні розвідки Міноборони України, де раніше повідомляли про звільнення їхніми бійцями від ворога заводу у Вовчанську на Харківщині, розповіли, як підрозділи активних дій «Артан», «Kraken» та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

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У військовій розвідці повідомляють, що українські воїни захопили батальйонний район оборони противника, знищили 3 мотострілецьких батальйони, загон «шторм» та розвідувальну роту 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу зс рф.

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Українські воїни зачистили на Харківщині 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців, після чого становище загарбників на цьому відрізку фронту було погіршене та наближене до безнадійного.

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В ГУР МО зазначають, що особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ «Хартія» з незрівнянно низькими втратами, та додають, що успішна місія створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини.

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Нагадаємо, що у військовій розвідці підтвердили підрив автівки, в якій перебував колаборант — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович. Це сталося в тимчасово окупованому ворогом Енергодарі.

Фото — скріншот

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