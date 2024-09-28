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У підмосков'ї ГУР ліквідувало російського полковника, який відповідав за підготовку операторів дронів

16:29 28 вересня 2024
Ліквідація окупанта

Україна продовжує боротися з російськими загарбниками. 27 вересня 2024 року у місті коломна московської області рф знищено полковника російської окупаційної армії коломєйцева алєксєя владіміровіча. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«51-річний коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема „шахедів“, а також персоналу з обслуги БПЛА. Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», українська розвідка передала «вибуховий» привіт окупантам з єкатеринбургу.

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