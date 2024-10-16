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Суспільство та люди

У Києві провалився експеримент із продажем хліба в автоматах: у чому причина

18:12 16 жовтня 2024
Київхліб

В Києві провалився експеримент з продажем хліба в автоматах через масові відключення світла. Компанія «Київхліб» закрила п’ять із шести магазинів без персоналу, що відкрилися у столиці, пише Forbes Ukraine.

Причин закриття декілька: це як часті знеструмлення, так і атаки злочинців на торговельні точки. А системи безпеки, що були передбачені у магазинах, не змогли повноцінно захистити їх від зловмисників.

Так, з шести точок у столиці наразі залишається лише одна. Згортання мережі сталося через злочинні атаки на магазини та часті відключення електроенергії.

Масові відключення електроенергії стали досить серйозною проблемою для системи безпеки, що включала доступ через банківську картку, каси самообслуговування та камери відеоспостереження. Знеструмлення «зламали» безпекові заходи. Через перебої зі світлом двері не закривалися, камери не працювали, а холодильники залишалися без електроенергії.

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«Київхліб» не виключає можливість повернення до безперсональних магазинів, але рішення буде прийнято не раніше весни 2025 року.

Як писали «ФАКТИ», хліб в Україні скоро суттєво подорожчає через три проблеми, з якими зіткнулися пекарі в умовах війни.

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Фото: Київхліб

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