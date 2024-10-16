У ПФУ назвали кількість пенсіонерів, яким має вистачати грошей на життя

Близько 75% українських пенсіонерів на 1 жовтня 2024 року одержують пенсію, якої, на думку державних чиновників, достатньо для життя, і навіть поширюються фейки про її оподаткування. 2023-го року таких було близько 71%, які отримували пенсію понад 3000 гривень щомісяця.

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Такі дані наводить пресслужба Пенсійного фонду України. За підрахунками відомства, в Україні проживає 10,3 млн. пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 5 тисяч 851 гривню.

Зазначимо, що мінімальна пенсія зараз в Україні — 2 361 гривня, такою самою вона залишиться й у 2025 році у разі ухвалення держбюджету, який заморожує зростання всіх соцстандартів. Також, згідно з ним, середній прожитковий мінімум у країні затверджується на рівні 2 920 гривень. Тобто 25,8% українських пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, живуть за межею бідності навіть за українськими мірками, а решті майже 75% грошей на життя, на думку чиновників, має вистачати.

Так, за даними ПФУ, пенсію одержують:

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від 3 до 4 тисяч гривень — 17,35% пенсіонерів;

від 4 до 5 тисяч гривень — 18,6%;

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від 5 до 10 тисяч гривень — 25,6%;

понад 10 тисяч гривень — 12,7%.

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Як підкреслив народний депутат України Данило Гетманцев, з 1 жовтня 2023 року середня пенсія в Україні зросла номінально на 9,4%, але реально — лише на 0,7% через річну інфляцію.

На виплату пенсій, а також субсидій та соціальної допомоги у 2025 році ПФУ витратить 860,9 млрд із загального бюджету у 863,7 млрд гривень, якого має вистачити на всі виплати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що українські пенсіонери можуть почати отримувати свої виплати не лише через Ощадбанк та «Укрпошту», а й через «Нову пошту».

Фото Pixabay

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