Українці зможуть отримувати пенсії у новий спосіб: нардеп розкрив деталі

Зараз українці отримують пенсії через «Укрпошту», або через банківську установу (зазвичай це «Ощадбанк»).

Але скоро суб’єктів пенсійних виплат може побільшати: до «Ощадбанку» та «Укрпошти» має шанси добавитися компанія «Нова пошта». Про це заявив народний депутат України Тарас Тарасенко в етері «Новини. Live».

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За його словами, відповідний законопроєкт уже готується до подання на розгляд Верховної Ради України.

Документ передбачає, що «Нова пошта» переказуватиме пенсійні виплати через свою платіжну систему NovaPay, яка має ліцензію Національного банку України та надає різноманітні фінансові послуги.

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Розширення кола суб'єктів пенсійних виплат дозволить, на думку нардепа, отримувати пенсії оперативніше завдяки тому, що поштовий оператор має велику власну мережу, що буде зручно для жителів невеликих міст і сіл.

Раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, чого чекати українцям від виплат у наступному році. За його словами, індексація у 2025 році, найімовірніше, буде меншою, ніж прогнозовано у проєкті бюджету.

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Реальне підвищення пенсій у 2025 році може скласти не більше 13%. Коробкін зауважив, що подібна ситуація спостерігалася й у 2024 році, коли обіцяне підвищення у 13% фактично склало лише 8%.

Також нагадаємо щодо обмежень НБУ на переказ грошей з картки на картку та як можна обійти ці обмеження.

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