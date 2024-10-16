Вибираємо якісну парасольку: форма, матеріал, механізм

В Україні останнім часом погіршилася погода. В періоди негоди одним із найважливіших аксесуарів стає парасолька. Щоб парасолька не підвела, купляти потрібно якісні річ. RADIOClub розповів, на що варто звернути увагу прикупівлі парасольки.

ВІДЕО ДНЯ

Складана чи тростина. Звичайно, хочеться мати парасольку з великим куполом, але компактну — щоб у сумочці чи рюкзаку не займала багато місця. Цим вимогам відповідає складна: у складеному вигляді її довжина не перевищує 17 см. Але така парасолька виготовляється з дрібних та легких деталей, має ніжні спиці. Вона не може чинити опору сильним поривам вітру і швидше ламається. Парасолька-тростина міцніша і надійніша. Але сховати її від стороннього ока на вдасться.

Форма купола. Не ведіться на тренди (існують навіть квадратні парасольки). Куполоподібна із загнутими та витягнутими донизу краями — найкращий варіант.

Матеріал. Як правило, це нейлон та поліестер. Перший менш еластичний. Серед переваг поліестера — він гнучкий, не вицвітає, відштовхує бруд. Існують варіанти з тефлоновим просоченням (така тканина відштовхує воду) — це те, за що варто доплатити.

РЕКЛАМА

Каркас. Його надійність залежить від кількості спиць: чим їх більше, тим краще. Менше 8 брати немає сенсу. І краще, щоб стрижень був сталевим — він міцніший, а спиці — фібергласові, вони гнучкі. А ще краще придбати парасольку, обладнану системою «антивітер». У них посилена опора, гнучкі дугоподібні спиці з тросом, що регулює натяг купола, і пружини, які рівномірно розподіляють навантаження на спиці, захищаючи їх під час вивертання.

Механізм. У кожного свої плюси та мінуси — вибирайте, що для вас краще.

● Автоматичні парасольки (купол відкривається і згортається завдяки натисканню кнопки на ручці, а стержень збирається вручну) найпопулярніші, найзручніші, але не дуже надійні.

● Напівавтоматичні (відкриваються натисканням кнопки, складаються руками) часто ламаються.

● Механічні (вручну і відкриваються, і закриваються) ламаються рідше за інших.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як вибрати колір пальта.

РЕКЛАМА

13

Читайте нас у Facebook