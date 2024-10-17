Відомий спортсмен загинув під час пожежі у сільському будинку: фото з місця трагедії

У польському спорті сталася трагедія. Під час пожежі у своєму сільському будинку в Підляському воєводстві поряд із кордоном з білоруссю загинув відомий ексбаскетболіст Збігнєв Маркулевич, якому було 46 років, повідомляє rmf24.pl. Раніше у себе вдома було знайдено мертвим віцечемпіона Європи з баскетболу.

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Повідомляється, що коли на місце прибули пожежники, вогонь вже повністю охопив дерев'яний будинок та прибудовану до нього господарську частину. Полум'я виривалося з частини даху, що частково завалилася, і через вікна житлового приміщення. На вулиці стояли дві жінки (сестра та мати загиблого), які встигли вибратися з будинку до прибуття пожежників.

На кухні виявили непритомного чоловіка. Його евакуювали надвір, але, на жаль, лікар констатував його смерть. Жертвою виявився Збігнєв Маркулевич.

За попередньою версією слідства, пожежа виникла через сажу в димарі.

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«Коли я побачив дим, що йде з будинку сусідів, я одразу побіг на допомогу, — розповів сусід сім'ї Маркулевич Кшиштоф Хлистовські. — Будівля швидко спалахнула. Я бачив, як сестра Збишека вивела їхню матір Ірену. „Рятуйте Збишека“, — кричала вона мені. Дим був такий густий, що неможливо було дихати, і нічого не було видно. Відчуття невдачі було страшним. Я не знав, чи зможу я його витягти, якщо дістануся до нього. То справді був великий хлопець двометрового зросту. Пожежна команда прибула швидко, але, на жаль, не досить швидко для Збишека».

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Збігнєв Маркулевич провів у вищій лізі польського баскетболу 11 сезонів, зігравши загалом за команди з Бєлостока, Тарнува та Старогарда-Гданського 285 матчів. Разом із «Польфармою» він вийшов у вищу лігу, а 2006 року грав у фіналі Кубка Польщі. У сезоні-2002/2003 Маркулевича, який завершив кар'єру в 2010 році, визнали найкращим блокувальником чемпіонату Польщі.

Збігнєв Маркулевич відіграв у найвищому дивізіоні чемпіонату Польщі 11 сезонів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній баскетболіст збірної України помер у 33 роки.

Фото rmf24. pl, newspspix. pl

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