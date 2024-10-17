Випав з вікна готелю: в Аргентині трагічно загинув відомий британський співак

Колишній учасник англо-ірландського гурту One Direction Ліам Пейн трагічно загинув в Аргентині. 31-річного британського співака знайшли мертвим у внутрішньому дворику готелю Casa Sur у Буенос-Айресі. Як повідомляє Reuters, Пейн випав із балкона третього поверху і помер до прибуття лікарів.

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Місцева поліція отримала виклик від персоналу готелю, який просив допомоги через одного з гостей, котрий був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Працівник готелю заявив: «Коли він приходить до тями, то починає ламати все в кімнаті. Нам потрібно, щоб хтось допоміг його заспокоїти». За попередніми даними, чоловік міг перебувати під впливом наркотиків.

Прибувши на місце, поліцейські почули гучний звук у внутрішньому дворику готелю, де й знайшли тіло Ліама Пейна.

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що перебуває у контакті з аргентинською владою щодо цієї трагічної події, але не надало додаткових деталей.

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Після новин про смерть артиста біля готелю зібралися його шанувальники, аби вшанувати пам’ять Ліама Пейна.

Шанувальники Ліама Пейна біля готелю, де загинув співак

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про трагічну смерть в автокатастрофі на Закарпатті народного артиста України Богдана Сташківа.

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