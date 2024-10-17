Завод Мінстратегпрому не виконав великий контракт на 122-мм артпостріли

14 лютого цього року Агенція оборонних закупівель Міноборони та «Павлоградський хімічний завод» Мінстратегпрому підписали контракт на 250 тисяч пострілів до артилерійських систем 2С1 та Д-30, після чого Агенція перерахувала 9,5 мільярда гривень. А вже влітку ці кошти було повернуто назад, коли виявилося, що павлоградське підприємство не здало жодного пострілу. Про це повідомляється у матеріалі «Десятки мільярдів гривень на оновлення виробництва та аванси на боєприпаси, яких фронт досі не отримує».

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначається, пів року «Агенція оборонних закупівель» та «Павлоградський хімічний завод» постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки. От що розповідала директорка Агенції Марина Безрукова в інтерв’ю «Українській правді»: «Я на момент підписання була рівно два тижні як директор Агенції. І я була проти цих угод. Я вважала, що треба диверсифікувати. Там було очевидно, що будуть ризики зриву».

Але питання є не тільки до «Агенції оборонних закупівель», яка мала перевірити спроможність заводу виготовити таку кількість — питання до Мінстратегпрому, очолюваного на той час Олександром Камишіним. Як повідомляють журналісти, відповідно до бюджетів України на 2022−2024 роки, Мінстратегпром розподілив між державними підприємствами 55 мільярдів гривень на нарощування виробничих потужностей. Велика частка цих грошей пішла на державні боєприпасні заводи — «Павлоградський хімічний завод» та «Артем», які вже мали повністю забезпечувати ЗСУ необхідними боєприпасами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що країна-друг росії допомагає Україні зброєю. Так, на озброєнні артилерійських підрозділів ЗСУ «засвітився» 122-мм реактивний снаряд GRAD-S виробництва Сербії.

РЕКЛАМА

Фото: Укроборонпром

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook