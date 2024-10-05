Країна-друг росії допомагає Україні зброєю на Покровському напрямку: про що йдеться

Хоча Сербію традиційно вважають союзницею росії, яка, наприклад, допомагає їй обходити санкції, ВПК балканської країни не відмовляється співпрацювати і з Україною. Так, на озброєнні артилерійських підрозділів ЗСУ «засвітився» 122-мм реактивний снаряд GRAD-S виробництва Сербії.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють у Telegram-каналах, ці боєприпаси перебувають на озброєнні 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, що воює на Покровському напрямку. Саме сербськими реактивними снарядами заряджають бійці бригади чеську РСЗВ RM-70 Vampire.

GRAD-S є некерованим реактивним снарядом, спорядженим вибухівкою з вагою бойової частини 20 кг, що дозволяє знищувати ворожі легкі укріплення, легкоброньований і неброньований транспорт і особовий склад противника. За бажанням боєприпаси можна споряджати підривниками контактної та уповільненої дії, при якій вибух відбувається не відразу, а трохи пізніше, наприклад, коли ворог підійде ближче до снаряда.

Самі GRAD-S є досить надійним боєприпасом, здатним успішно діяти за температури від -30 до +50 градусів. Дальність пострілу також досить висока — до 20 км, що є максимумом для звичайних, не активно-реактивних (оснащених власним реактивним двигуном) снарядів до радянської РСЗВ БМ-21 «Град», модифікацією якої є чеська RM-70 Vampire.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що на озброєнні російських окупантів з'явився китайський бронеавтомобіль ZFB-05 з картонною бронею та легким озброєнням.

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook