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Україна

Дуже ефективно: генерал назвав місто, де найбільше знищують окупантів

11:50 18 жовтня 2024
Часів Яр, ЗСУ

Генерал, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж назвав Часів Яр у Донецькій області, який постійно обстрілюють росіяни, місцем, що стало одним із центрів знищення російських окупантів. Він додав, що підтримує контакт із командуванням 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка дуже потужно стоїть там.

«Це сильна бригада та підготовлена. Зміцнені спроможності не тільки за особовим складом, а й технікою, озброєнням, боєприпасами, особливо дронами. Вона переміщена з Нью-Йорка, коли там тримала позицію, ніхто не міг просунутися. Вороги хочуть обійти Часів Яр із флангів, бо не можуть взяти „в лоб“. Як тільки просувались каналами, наші пускали туди вал вогню. Знищення великої кількості живої сили та й техніки дуже ефективне щодня».

Маломуж додав, що в місті є укріплені споруди, вони дають можливість українським бійцям захищатися і наносити контрудари.

«Я думаю, що тут якраз один із центрів знищення великої кількості військовослужбовців і техніки ворога».

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Раніше «ФАКТИ» писали про українську тактику війни: повільно відступати і максимально збільшити втрати росії.

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