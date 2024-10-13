Ворожі обстріли вбили трьох цивільних на Донеччині, ще троє зазнали поранень

Незважаючи на вихідний день, російські загарбники не припиняють своєї улюбленої справи — вбивства мирних жителів. Так, на Донеччині внаслідок атак окупантів загинули троє цивільних, трьох травмовано.

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Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Зокрема, під приціл російських нелюдів під приціл російських військ потрапило місто Часів Яр. Від артилерійської атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок. Через деякий час армія рф завдала удару по приватному сектору з РСЗВ «Смерч». Загинула містянка 55 років.

Крім того, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району смертельно поранено 75-річного жителя.

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Також окупанти травмували цивільного 55 років у м. Лиман, ймовірно, використавши РСЗВ «Смерч». Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу армії держави-агресора м. Покровськ. У постраждалого діагностовано осколкове поранення грудної клітини.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)», — говориться в повідомленні.

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Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що на Курщині окупанти розстріляли 9 українських полонених військових. Згодом інформацію було уточнено — дронщики не здавалися в полон, а полягли в бою з переважаючими силами окупантів.

Фото прокуратури



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