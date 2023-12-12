Горлівка — це Україна: Зеленський повідомив, що ЗСУ відбили один з териконів у межах міста

Українські військові, які раніше знищили важливий міст, який з`єднує окуповані Горлівку та Донецьк, відбили в окупантів один з горлівських териконів. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Попри складні умови, відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка — це Україна! Донбас — це Україна!» — написав Зеленський.

Також глава держави відзначив воїнів, яким вдалося досягти таких успіхів.

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«Наші герої — штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади», — зауважив президент.

Як відомо, Горлівка Донецької області з 2014 року знаходиться під тимчасовою окупацією росії. До початку широкомасштабного вторгнення росії, готуючись до поновлення активної фази бойових дій, окупанти влаштовували в Горлівці, як і на інших загарбаних територіях, незаконну примусову «мобілізацію» до лав діючих в регіоні терористичних збройних формувань.

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Варто зазначити, що в березні 2022 року з'являлися повідомлення, що 95 ОДШБр військ ЗСУ змогла зайти в Горлівку і взяти під контроль частину міста. Проте, закріпитися на цих позиціях не вдалося. Надалі, українські воїни почали уражати військові об'єкти російських окупаційних військ на території міста.

При цьому саме місто стало для ворога суцільним госпіталем для поранених солдатів — після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Станом на квітень 2023 у цих цивільних медичних закладах працювало близько 185 російських медиків. Вони надавали свої послуги виключно російським військовослужбовцям. А місцевих медпрацівників змушують здавати кров для поранених окупантів.



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