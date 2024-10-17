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Шоу-бізнес

Був вражений: популярний телепроєкт змінює ведучого

15:51 17 жовтня 2024
Єгор Гордєєв

Популярний ведучий ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Єгор Гордєєв тепер зʼявиться у ще одному телепроєкті. Егор стане ведучим оновленого формату «Аргументу кіно» — програмі, присвяченій національному кінематографу. Нагадаємо, «Аргумент кіно» — одна з найдавніших кінопрограм в ефірі українського телебачення. Її було започатковано у 1999 році кінознавцем Володимиром Войтенком, який і став її першим ведучим.

«Це легендарний проект каналу, і мені страшенно приємно, що я хоч якось дотичний до його відновлення, — сказав, оголошуючи новину Гордєєв. — Я був приємно вражений, що багато людей знають українську класику, багато з цих фільмів відомі за кордоном».

Перед показом кожної стрічки ведучий матиме розмову із відомими культурними діячами, акторами, режисерами, продюсерами та кінокритиками. Перший випуск оновленого «Аргументу кіно» буде присвячений культовій стрічці «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова. Плануються покази картин: «Памфір», «20 днів в Маріуполі», «Мої думки тихі», «Колір граната», «Яремчук: Незрівнянний світ краси».

Раніше стало відомо, що популярна дизайнерка створює фентезі про Україну.

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