Сила, за яку я тримаюся: відома дизайнерка створює фентезі про Україну

Відома дизайнерка та письменниця Ольга Навроцька та режисер Алан Бадоєв створюють перший фентезі-всесвіт про українську силу. Відомо, що ідея масштабного проєкту виникла з початком повномасштабного вторгнення і отримала назву «Хроніки Сили». Як зазначають автори, він покликаний створити новітній епос, аби розповісти світу, хто такі українці та в чому наша сила.

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«Ми з Аланом зустрілися просто на каву, — розповіла, презентуючи проєкт Ольга Навроцька. - А потім шість годин гуляли по Володимирський гірці і обмінювалися ідеями. З початку повномасштабної війни „характерники“ — це та сила, за яку я тримаюся».

Дизайнерка та письменниця Ольга Навроцька та режисер Алан Бадоєв

Робота над проєктом стартувала у травні 2022 року, одразу після деокупації Київщини. Зараз до створення залучені історики, міфологи, художники та консультанти з мов.

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«Ми прагнемо відродити для українців памʼять про наше коріння і створити новітні легенди, які даватимуть силу всім наступним поколінням і зачарують світ», — розказав Алан Бадоєв.

Вже створений пролог проєкту — «Молитва Сили». За словами авторів, він має передати силу українського коріння. Музику до прологу написав Макс Барських. Планується, що до фентезі-всесвіту «Хроніки Сили» увійдуть комікси, художня книга, серіал та, навіть, компʼютерна гра.

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Раніше відомий актор розказав про работу з колегами-росіянами.

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