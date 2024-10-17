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Гроші

Винна погода: українцям не варто очікувати зниження цін на ці ягоди

12:45 18 жовтня 2024
ціна на виноград

Цього року українським виноградарям не вдалось зібрати гарний врожай, комусь довелось навіть скорочувати площі виноградників. Тому ціна на столові сорти винограду, одну з самих улюблених ягід у українців, у поточному році доволі висока. Про це заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

«В цьому році через засушливі погодні умови й величезну спеку, якість та кількість винограду дуже низька. Маємо не тільки неврожай, а й дрібний виноград, він, фактично, розміром з родзинки. „На коні“ були лише ті нечисленні господарства, в яких є краплинне зрошення. В них гуртові ціни: 45−55 гривень за кілограм винограду. Це для столового винограду досить висока ціна», — сказав Тарас Баштанник.

Як повідомляє Мінфін, середня ціна винограду у супермаркетах становить 134, 73 гривні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити з виноградом після збору врожаю.

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Читайте також про фермера з Полтавщини, який вирощує понад пів тисячі сортів винограду.

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