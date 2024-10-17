Винна погода: українцям не варто очікувати зниження цін на ці ягоди
Цього року українським виноградарям не вдалось зібрати гарний врожай, комусь довелось навіть скорочувати площі виноградників. Тому ціна на столові сорти винограду, одну з самих улюблених ягід у українців, у поточному році доволі висока. Про це заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.
«В цьому році через засушливі погодні умови й величезну спеку, якість та кількість винограду дуже низька. Маємо не тільки неврожай, а й дрібний виноград, він, фактично, розміром з родзинки. „На коні“ були лише ті нечисленні господарства, в яких є краплинне зрошення. В них гуртові ціни: 45−55 гривень за кілограм винограду. Це для столового винограду досить висока ціна», — сказав Тарас Баштанник.
Як повідомляє Мінфін, середня ціна винограду у супермаркетах становить 134, 73 гривні.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити з виноградом після збору врожаю.
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