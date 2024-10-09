Почніть з підживлення: що робити з виноградом після збору врожаю

Після збирання врожаю виноградарі не розслабляються, а лише переводять подих перед тим, як зробити ще чимало роботи. Погода цього року була несприятлива, влітку було дуже мало дощів. Тож що робити з лозою у жовтні, розповіла українська садівниця Інна Виноград.

ВІДЕО ДНЯ

«Почніть з підживлення кущів. Використовуйте фосфорно-калійне підживлення, — радить вона. — Це сприяє визріванню лози та зміцненню кореневої системи. Коли середньодобова температура знизиться до +10°, робимо полив кущів. Приблизно 5−10 відер води під кожен дорослий кущ. Якщо лист не опав до другої половини жовтня, потрібно руками зірвати не до кінця опале листя, вигребти з-під кущів та винести з виноградника».

Обрізати лозу слід після першого заморозку.

«Після обрізки лоз робимо обробку на зиму. Якщо на лозі було захворювання, після закриття бруньки обробляємо залізним купоросом, згідно з інструкцією, лозу та місце під кущем. Якщо кущик не хворів, тоді достатньо обробки мідним купоросом навесні», — підсумувала садівниця.

РЕКЛАМА

Раніше аграрій розповідав, як доглядати за однорічним кущем винограду, щоб отримати гарний врожай.

РЕКЛАМА

26

Читайте нас у Facebook