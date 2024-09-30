Виноградний десерт з карамелізованою грушею: легкий та смачний

Виноград — ягода, з якої можна приготувати багато десертів. Наприклад, желе та мармелад. Його можна додавати у фруктові салати. Поєднуйте виноград із сезонними фруктами — наприклад, яблуками та грушами. Їх можна попередньо запекти або карамелізувати.

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Рецептом одного з них поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Для цього десерту підійде будь-який сорт винограду, але краще брати без кісточок, — каже Ардія Діаманті. — Альтернативою йогурту може стати кефір. Замість груші можна використовувати яблуко. Грушу та яблуко чистити не варто. Шкірка надає особливого смаку. Подавайте десерт у красивій креманці — з прозорого скла або порцеляновій.

Виноградний десерт із карамелізованою грушею (з розрахунку на одну порцію) РЕКЛАМА Виноград — 10 ягід

Груша — 1 шт.

Цукор — 2 столові ложки

Йогурт нежирний — 100 г

Грушу нарізати на часточки, посипати цукром і карамелізувати на товстостінній сковороді (наприклад, чавунній), постійно помішуючи, щоб не пригоріли. Охолодити до кімнатної температури. Доповнити виноградом. Залити йогуртом без смакових добавок.



І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ніжних оладок на йогурті, а Лілія Цвіт — швидких кексів із яблуком.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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