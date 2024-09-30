Виноградний десерт з карамелізованою грушею: легкий та смачний
Виноград — ягода, з якої можна приготувати багато десертів. Наприклад, желе та мармелад. Його можна додавати у фруктові салати. Поєднуйте виноград із сезонними фруктами — наприклад, яблуками та грушами. Їх можна попередньо запекти або карамелізувати.
Рецептом одного з них поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Для цього десерту підійде будь-який сорт винограду, але краще брати без кісточок, — каже Ардія Діаманті. — Альтернативою йогурту може стати кефір. Замість груші можна використовувати яблуко. Грушу та яблуко чистити не варто. Шкірка надає особливого смаку. Подавайте десерт у красивій креманці — з прозорого скла або порцеляновій.
Виноградний десерт із карамелізованою грушею
(з розрахунку на одну порцію)
- Виноград — 10 ягід
- Груша — 1 шт.
- Цукор — 2 столові ложки
- Йогурт нежирний — 100 г
Грушу нарізати на часточки, посипати цукром і карамелізувати на товстостінній сковороді (наприклад, чавунній), постійно помішуючи, щоб не пригоріли. Охолодити до кімнатної температури. Доповнити виноградом. Залити йогуртом без смакових добавок.
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ніжних оладок на йогурті, а Лілія Цвіт — швидких кексів із яблуком.
Фото з альбому Ольги Сметанської22
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