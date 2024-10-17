Ми виконали домашнє завдання: Зеленський розповів про підготовку країни до зими

Президент Володимир Зеленський, який вирушив до Європи з планом перемоги у війні з росією, під час поїздки у своєму звернені ще раз зазначив, що Україна готується до складної та небезпечної зими.

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Але крім низки «господарських» завдань, країні важливо отримати системи протиповітряної оборони для посилення безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні.

«Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще й небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони», — заявив він.

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При цьому Зеленський додав, що наразі більше деталей повідомити не може.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни росія систематично атакує територію України, зокрема її енергетичний сектор. Майже щоночі російські терористи запускають десятки безпілотників, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі.

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15 жовтня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорювали підготовку енергосистеми країни до зимового періоду.

Міжнародне енергетичне агентство (AIE) попереджає, що нинішня зима стане найсерйознішим випробуванням для України від початку російського вторгнення.

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Згідно з доповіддю ООН, цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Зазначимо, після останнього масованого обстрілу України минуло півтора місяця. Армія рф, за даними експертів, мала можливість накопичити стільки ракет та дронів, щоб здійснити удар з використанням близько 200 повітряних цілей. Підготовка у рф до удару триває активно. Експерти вважають, що росіяни почнуть бити по енергетичних об'єктах України після початку опалювального сезону.

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