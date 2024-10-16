П'ять пунктів Зеленського: президент представив у Раді План перемоги у війні з росією

Президент України Володимир Зеленський, які раніше обговорював «план перемоги» із керівництвом держав-партнерів, представив його і у Верховній Раді України.

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У середу, 16 жовтня, він виступив перед народними депутатами у сесійній залі. Як пише «Інсайдер», очільник держави назвав п'ять основних пунктів плану, на першому місці якого — запрошення України до НАТО вже зараз.

Другим пуктом йде оборона України, нарощування виробництва ВПК та залучнення більших обсягів допомоги від західних партнерів, а третім — розміщення на території нашої країни певного «комплексного неядерного стратегічного пакету стримання». Зеленський вважає, що оцього було би достатньо для захисту від будь-якої військової загрози з боку рф.

Четвертим пунтктом йде економіка, у тому числі й економічні санкції щодо рф, зокрема, обмеження цін на нафту та експорт. А п'ятим — гарантія безпеки Європи з огляду на наявність у України після завершення бойових дій найдосвідченішого військового контингенту.

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Володимир Зеленський зазначив, що цей план можна реалізувати лише з партнерами і якщо його підтримають, то 2025 рік може стати роком завершення бойових дій. А якщо не продовжувати нарощувати зусилля у боротьбі проти путіна, то росія суттєвр посилиться у наступному році.

Він зазначив, що росія має пограти. «Це не заморозка, це не торгівля суверенітетом, ми маємо реалізувати план перемоги та змусити рф бути на саміті світу», — підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, що днями український президент їздив у турне Європою, де розповідав про потреби України для боротьби проти росії.

Фото — скріншот

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