Меган Маркл заздрить: принц Гаррі створює нові проблеми для дружини

У Меган Маркл, схоже, виникли серйозні проблеми на тлі професійного розриву з принцом Гаррі. Раніше ЗМІ повідомляли, що вони продовжуватимуть свої проєкти на індивідуальній основі.

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Крім того, подружжя також прагне зосередитися на вихованні дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет, а отже, звести до мінімуму свої спільні виступи.

Але нова стратегія, здається, приносить користь тільки Гаррі. Прихильність до нього росте, а це змушує його дружину хвилюватися.

Королівський експерт Кінсі Шофілд, пише видання The News, сказав:

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«Це викличе проблеми вдома, якщо принц Гаррі поїде до Нью-Йорка чи до Південної Африки, і заголовки будуть яскравими. А ви сидите вдома з двома дітьми на руках».

Королівський експерт під час інтерв’ю Talk TV стверджував, що колишня актриса може заздрити популярності принца Гаррі.

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«Меган заздрить його здатності відновлюватися, тому що вона не має цього», — сказав Кінсі.

У відповідь ведучий шоу Кевін О'Салліван зауважив, що Гаррі стає іншою людиною, коли він зі своєю кращою половиною на публічних заходах, натякнувши, що Меган «затьмарила» чарівність принца.

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Попри це нещодавно Меган Маркл заявила, що відчуває себе «однією з найбільш зацькованих людей у світі».

Фото: Getty Images

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