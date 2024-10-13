Меган Маркл заявила, що відчуває себе «однією з найбільш зацькованих людей у світі»

Герцогиня Сассекська постійно стикається зі звинуваченнями та цькуванням в інтернеті протягом усього свого публічного життя. За словами журналіста, який першим повідомив про її скарги на цькування, з'явилися нові звинувачення проти неї, які мають «кричущі і яскраві відгомони» часів її перебування в королівському палаці, пише видання The News.

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Неназване джерело в розмові з The Hollywood Reporter раніше описало герцогиню Сассекську як «жахливу». Джерело також стверджувало, що Меган принижує людей. А от її чоловіка, принца Гаррі, інсайдер схарактеризував як «чарівного», але такого, що «потурає». Ці звинувачення з'явилися після низки звільнень з їхньої американської фундації Archewell.

Герцогиня Сассекська розповіла про «жорстоке» цькування в інтернеті днями, виступаючи на фестивалі South by Southwest в Остіні, штат Техас. За її словами, більша частина переслідувань відбувалася під час вагітності та очікування двох дітей, Арчі й Лілібет, і навіть після їх народження.

Також на початку жовтня герцогиня провела частину дня з підлітками в організації Girls Inc. у Великій Санта-Барбарі, беручи участь в іграх і дискусіях про виклики дорослішання в цифрову епоху. Візит Меган, яка вразила присутніх своїм шикарним виглядом, став частиною запуску нової цифрової оздоровчої ініціативи під назвою Social Media U, розробленої у партнерстві з некомерційною організацією #HalfTheStory.

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Ця програма, яка має на меті заохотити дівчат-підлітків спілкуватися без екранів і використовувати технології для позитивної взаємодії та творчості, фінансується благодійним фондом герцога і герцогині Сассекських Archewell Foundation, а також благодійним фондом Опри Вінфрі та компанією Pivotal Ventures Мелінди Френч Гейтс.

Раніше повідомлялося, що ультиматум Меган Маркл розкрив справжні почуття принца Гаррі до Кейт Міддлтон.

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Фото: Getty Images

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