Командував операцією «Київ за три дні»: російський генерал отримав підозру від СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на генерал-майора Володимира Селівьорстова — колишнього командира 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил рф, який на початку повномасштабної війни командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку.

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Як повідомили у СБУ, за планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища. Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого — ще одного населеного пункту передмістя столиці України.

У разі успішного виконання завдань окупанти планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ.

Утім, військові Сил безпеки та оборони, у т.ч. бійці СБУ, зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель. Потім захисники України знищили штаб загарбників у Бучанському районі, де перебував і сам російський генерал разом із усім командним складом його дивізії. Втім, тоді Селівьорстов та його заступники лише отримали тяжкі поранення, та отримали наказ на «евакуацію» свого угруповання.

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На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селівьорстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (Ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця країни-агресора.

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Також нагадаємо, що навесні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського військового, який організовував катівні для мешканців Гостомеля під час його тимчасової окупації військами рф. А у 2023 році суд виніс жорсткий вирок у справі двох рятувальників з Київщини, які перейшли на бік ворога.

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