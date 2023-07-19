Отримували від росіян пайок, сигарети та алкоголь: на Київщині за держзраду судитимуть двох рятувальників

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян України за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

Слідчі встановили, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України у лютому 2022 року двоє пожежників-рятувальників 41 Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у Київській області залишилися в окупованому смт Іванків. Вони добровільно перейшли на бік ворога, зрадивши державі та українському народові.

Оперативні фото зрадників

Обвинувачені тут же обійняли керівні посади у захопленому структурному підрозділі ДСНС — одного з них окупанти призначили заступником начальника пожежної частини.

Співпрацюючи з ворогом, зрадники мали певні привілеї. Разом з військовослужбовцями рф вільно пересувалися населеним пунктом на транспортних засобах з позначкою «V». Водночас місцевим жителям було заборонено пересуватися вулицями селища.

В якості оплати за надання представникам збройних сил рф допомоги псевдорятувальки отримували від них нових господарів харчі, цигарки та алкоголь.

Наразі обох фігурантів взято під варту, вирок суду вони очікують в СІЗО.

А тим часом у Миколаєві затримали навідницю рф, зв'язковим якої був її родич з розформованого підрозділу «Беркут».

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