Ліміт на карткові перекази в 150 тисяч гривень: хто і як може обійти це обмеження

З 1 жовтня набула чинності постанова Національного банку України № 102 про введення ліміту в 150 тисяч гривень на місяць на перекази зі своєї на чужу картку. Утім, є дві категорії осіб, які абсолютно законно можуть обходити це обмеження.

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Про це «ФАКТАМ» розповіла Марина Павленко, провідний експерт з фінансового моніторингу банку «Глобус». За її словами, до цих категорій входять волонтери, які підпадають під критерії, розроблені НБУ спеціально для здійснення волонтерської діяльності, і ті, хто мають офіційно підтверджені джерела доходу на суму понад 150 тисяч гривень.

За словами експерта, наразі є 4 групи критеріїв, за якими можна визначити, що клієнт займається волонтерством:

офіційна реєстрація волонтерської організації;

громадянин регулярно проводить збір коштів на різноманітні потреби, зокрема для ЗСУ, і волонтерство є для нього типовим видом діяльності;

підтверджувальний документ від державного органу або окремого підрозділу ЗСУ, що дана особа займається волонтерською діяльністю і допомагає конкретному підрозділу;

громадянин може подати до банку, клієнтом якого він є, інформацію про майбутню волонтерську діяльність з обов'язковою вказівкою, чи буде він збирати пожертви/кошти, очікувані (прогнозовані) суми коштів і на які цілі.

Другою групою осіб, які можуть не переживати про ліміти, є люди з офіційно підтвердженими високими доходами.

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- Якщо у клієнта є потреба у здійсненні переказу коштів на суму, що перевищує ліміт НБУ, то за наявності документів, що підтверджують відповідні доходи (це може бути податкова декларація, довідка про доходи тощо), він може звернутись до свого банку і отримати більший ліміт. Тут жодних складнощів не виникне, — підкреслила експерт.

Водночас, за словами Марини Павленко, на ділі ці ліміти стосуються лише 5% громадян, які можуть ці ліміти збільшити вищевказаними способами. Також відсутні будь-які обмеження на карткові транзакції або переказ коштів на рахунок (IBAN). Немає лімітів і при здійсненні переказів між власними рахунками фізичної особи-користувача.

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Також, як наголосила експертка, ці ліміти тимчасові і запроваджуються лише на півроку — до 1 квітня 2025 року. Тож як чинні обмеження можуть вплинути на зменшення дропів та інших протизаконних карткових операцій, наразі незрозуміло, але що менше буде шахрайств із картковими переказами, то краще для банківської системи та наповнення бюджету країни.

- Завдання банків — працювати прозоро і навіть іноді прискіпливо, однак при цьому бути максимально клієнтоорієнтованими, не соромлячись зайвий раз проконсультувати, проінформувати клієнта. І головне: банківська система в цей непростий час має всіляко сприяти зменшенню будь-якого шахрайства, за яким може критися не лише уникнення сплати податків, а спонсорування країни-терориста, — підсумувала Марина Павленко.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що НБУ запровадив ще одне обмеження для здійснення карткових операцій — тепер поповнити чужу картку з терміналу безкоштовно більше не можна.

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