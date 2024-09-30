Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

У вівторок, 1 жовтня, набуде чинності постанова Національного банку України № 102, яка запроваджує ліміти на перекази за банківськими картками. Тепер українці зможуть переказувати на місяць не більше 150 тисяч гривень безготівковими платежами на картки інших фізичних осіб.

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У НБУ це обмеження пояснюють боротьбою з відмиванням коштів за допомогою так званих «дропів» — фізосіб, які через свої карткові рахунки здійснюють переказ коштів для охочих ухилитися від сплати податків. За даними НБУ, тільки в кількох найбільших банках виявили до 80 тисяч таких рахунків, а загалом на рік через рахунки «дропів» проходять до 200 млрд грн.

Проте постанова № 102 дає кілька винятків для тих, хто:

може підтвердити отримання легального доходу на суму понад 150 тисяч гривень щомісяця;

проводить платежі за реквізитами IBAN;

здійснює платежі фізичної особи на користь юридичної;

проводить перекази між своїми рахунками в одному банку;

одержувач-коштів є офіційним волонтером і використовує рахунок для цієї діяльності.

Для визнання волонтером достатньо відповідати хоча б двом із цих критеріїв:

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офіційна реєстрація як волонтера;

проведення волонтерських зборів — типова діяльність за рахунками фізособи;

фізична особа-користувач надала лист від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці у сфері організації збору коштів;

волонтер пред'явив інформацію про плановані суми та строки збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;

інформація з відкритих джерел, соцмереж та інтернету свідчить про те, що фізособа займається волонтерською діяльністю.

Разом із цими винятками є спосіб законного обходу ліміту на 150 тисяч гривень. Для цього достатньо мати кілька рахунків і карток у різних банках, тоді за кожною з них діятиме ліміт у 150 тисяч гривень.

Сам термін дії цих обмежень НБУ встановив у 6 місяців.

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