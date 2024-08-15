Названо дві категорії фізосіб, яких не торкнуться обмеження переказів Р2Р
У Нацбанку, який до кінця цього тижня планує ввести обмеження, кажуть, що нововведення не торкнуться волонтерів. Щоправда, вони мають відповідати щонайменше двом з п’яти критеріїв, які будуть прописані у постанові регулятора про обмеження. Відповідно до виконання цих критеріїв банки зможуть робити виключення для клієнтів-волонтерів, йдеться у частині проєкту постанови НБУ, як є у розпорядженні Forbes.
«Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки», — зазначив заступник голови НБУ Дмитро Олійник у коментарі Forbes 13 серпня.
Критерії, яким мають відповідати волонтери:
- Реєстрація фізособи як волонтера.
- Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками.
- Має лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю.
- Надано інформацію про суми, строки, мету збору та використання коштів.
- Підтверджено волонтерську діяльність через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет).
Обмеження також не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 тисяч гривень.
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