Названо дві категорії фізосіб, яких не торкнуться обмеження переказів Р2Р

У Нацбанку, який до кінця цього тижня планує ввести обмеження, кажуть, що нововведення не торкнуться волонтерів. Щоправда, вони мають відповідати щонайменше двом з п’яти критеріїв, які будуть прописані у постанові регулятора про обмеження. Відповідно до виконання цих критеріїв банки зможуть робити виключення для клієнтів-волонтерів, йдеться у частині проєкту постанови НБУ, як є у розпорядженні Forbes.

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«Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки», — зазначив заступник голови НБУ Дмитро Олійник у коментарі Forbes 13 серпня.

Критерії, яким мають відповідати волонтери:

Реєстрація фізособи як волонтера.

Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками.

Має лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю.

Надано інформацію про суми, строки, мету збору та використання коштів.

Підтверджено волонтерську діяльність через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет).

Обмеження також не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 тисяч гривень.

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