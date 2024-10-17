Займався підставними тендерами: колишній чиновник АМПУ тепер в робочій групі Одеської обладміністрації, яка займається питаннями портів

Максим Широков, відомий скандалами через свої численні зловживання службовим становищем, не просто не поніс справедливого покарання, а став чиновником в Одеській обласній адміністрації та увійшов до робочої групи з вирішення питань організації відведення земельних ділянок водного фонду в морських портах Одеської області.

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Про це стало відомо після оприлюднення складу робочої групи.

Максим Широков став сумнівно відомим після гучних звільнень з посад голови адміністрацій двох найбільших морських портів країни «Південний» та «Чорноморськ». Його звинувачували в організації підставних багатомільйонних тендерів, масштабних махінаціях з днопоглибленням, ігноруванню техніки безпеки при зберіганні небезпечних вантажів в порту «Південний», протиправних діях з портофлотом Чорноморського порту, зокрема, допуском до роботи на стратегічний портовий обʼєкт сумнівних буксирних компаній.

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Він також відзначився гучними конфліктами з ключовими стивідорами обох портів. Зокрема, українсько-швейцарська група RISOIL відкрито звинувачувала Широкова у зриві інвестиційного проєкту в Чорноморському порту. Агенти також звинувачували Широкова у дискримінації та порушенні вільної конкуренції в Чорноморському порту, зокрема, — створенні власної агентської компанії та примусу вантажовласників обирати «потрібну» компанію.

Поки йшло розслідування його діяльності в АМПУ, Широков «магічним» чином перемістився на нову посаду і став чиновником Київської місцевої державної адміністрації. Згідно матеріалів слідства, він зміг обійняти посаду заступника директора департаменту транспортної інфраструктури, де теж встиг забруднити руки. Незабаром, вже в часи повномасштабної війни, його викрили на схемах поборів з автоперевізників, зокрема компанії, що належить військовослужбовцю.

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І от, як стало відомо, нещодавно Максим Широков повторив свій маневр та повернувся до Одеської області. Наразі ця людина з «багатим» бекграундом обіймає посаду головного спеціаліста відділу морегосподарського комплексу управління водного транспорту та повітряного сполучення Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку ОДА. І навіть бере участь у різноманітних робочих групах, що займаються вирішенням нагальних організаційних питань щодо водного фонду України.

Наразі невідомо, які зв’язки вдалося зберегти Широкову на Одещині та який вплив він має на політику щодо розвитку інфраструктури головних «морських воріт» України. Але очевидно, що в умовах війни такі функціонери не повинні мати жодного стосунку до питань морського сполучення, і що ДБР та інші правоохоронні органи мають вжити заходів, аби це не призвело до поганих наслідків.

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Раніше політик та громадський діяч Борислав Береза оприлюднив фотографії, на яких, за його інформацією, адміністратор телеграм-каналу «Джокер» Роман Кравець вимагає гроші.

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