У яких випадках військовим пенсіонерам буде проведено перерахунок виплат: юристка роз'яснила важливі деталі

Періодично людям, які досягли пенсійного віку, перераховують пенсії. Втім, для різних категорії перерахунки проводять за різних умов. Зокрема, для тих, хто досяг пенсійного віку, оформив пенсію, але продовжує працювати, це роблять в тому випадку, якщо людина збільшила свій страховий стаж (тобто була офіційно працевлаштована) на 24 місяця.

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Також пенсійни виплати перераховують при початку трудових відносин чи звільненні з роботи, при реєестрації чи знятті з обліку як ФОП, при набутті, зміні чи припиненні особливого статусу пенсіонера.

А про те, як перераховують пенсії військовоим, в ефірі «Українського Радіо» розповіла адвокатка ГО «Юридична сотня» Ірина Дмитренко.

Військові пенсіонери мають право на перерахунок пенсії в тому випадку, якщо хоча б один зі складових грошового забезпечення за його попередньою посадою зазнав змін. Наприклад, за умови зростання забезпечення діючих військовослужбовців. Тоді військовому пенсіонеру мають перерахувати виплати у бік збільшення. Такі рвшення ухвалюються Кабміном, а далі Пенсійний фонд формує списки і надсилає їх до уповноважених структурних підрозділів. Ті, у свою чергу, надають документи з новим розміром грошового забезпечення, які є підставою для перерахунку пенсії. І лише після цього Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсії.

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«Якщо з якихось підстав перерахунок людині не проведено, або Пенсійний фонд відмовляє в такому перерахунку, пенсіонеру потрібно самостійно звернутися до уповноваженого структурного підрозділу із заявою про видачу довідки про новий розмір грошового забезпечення. І з цією довідкою звернутися вже до Пенсійного фонду для здійснення перерахунку», — зазначила юристка.

Нагадаємо, що наступного року уряд планує індексацію пенсійних виплат, яку зазвичай проводять у березні. У той же час проєктом Держбюджету на 2025 рік не планується підвищення мінімальної зарплати (вона залишиться на рівні 8 тисяч гривень), а також середнього прожиткового мінімуму (різні для різних категорій) та мінімальної пенсії (2 361 грн). Наразі невідомо, якою саме буде індексація. Втім, називається приблизна цифра — 17%.

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Фото Pixabay

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