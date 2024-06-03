Перерахунок пенсії у червні: кого чекає приємний «сюрприз» у вигляді доплати

Через недосконалість пенсійної системи уряд змушений постійно проводити додаткові виплати пенсіонерам під виглядом доплат, індексації, перерахування тощо.

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Чергова «корекція» виплат відбудеться і в червні: пенсії перерахують тим, хто працює на заслуженому відпочинку та за час цієї роботи вже встиг отримати 24 місяці додаткового стажу. Тобто, якщо вам порахували пенсію і ви продовжили працювати, щомісяця ваш стаж збільшується. І за два роки пенсію мають перерахувати вже з новим, збільшеним стажем, пише OBOZ.UA.

Важлива умова: 24 місяці додаткового стажу мають бути зароблені станом на квітень. Поки в ПФУ не повідомляють, скільки українців отримають надбавку до пенсії. Однак всього в Україні працюють 2,7 млн пенсіонерів, і лише частина з них вже має 24 місяці додаткового стажу.

Цікава особливість перерахунку: його проводять заднім числом. Тобто пенсію підвищують з квітня, але починають виплачувати по-новому тільки з червня. Це відбувається через затримку із обробкою статистичних даних. ПФУ тільки наприкінці травня отримує дані за квітень.

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Тож у червні виплатять вже підвищену пенсію, а також компенсують надбавку за квітень та травень.

Наприклад, якщо у вас було 35 років стажу і ваш розрахунковий розмір пенсії складав 7 тис. грн, то після підвищення ваша пенсія буде 7,4 тис. грн. Також ви отримаєте ще додатково 800 грн за квітень і травень. Якщо ваша пенсія з 35 роками стажу становить 10 тис. грн, то після підвищення ви одержите вже 10 тис. 571 грн. Ще 1142 грн ви отримаєте за травень та квітень.

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Нагадаємо, що в цьому році трапилася несподівана історія: Пенсійний фонд визнав свою помилку і почав повертати недоплачені гроші пенсіонерам, та робити перерахунок тим, хто з 1 березня недоотримав індексацію.

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