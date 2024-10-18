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Україна

Росіяни готують наступ на Запорізькому напрямі, — Андрющенко (відео)

14:52 18 жовтня 2024
Петро Андрющенко

Росія, яка веде повномасштабну війну проти України, можливо, наступного тижня розпочне наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у таборах ворога на полігонах навколо окупованого Маріуполя і в районі окупованого Бердянська ведуться підготовчі роботи.

«Вони в активній фазі підготовки. Росіяни, там де ми спостерігаємо, в певній оперативній паузі, яка дозволяє їм накопичити і збирати угрупування. І розбиратися, куди вони будуть сунути. Ми вважаємо, що наступна наступальна операція з російського боку можлива наступного тижня — не раніше, можливо навіть пізніше» — повідомив Андрющенко.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що військовий союз, який уклали між собою росія та КНДР, може серйозно погіршити становище України і навіть призвести до окупації Запоріжжя. Це може трапитися не раніше весни 2025 року.

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