Добровільно записався до загону тероборони та боронив столицю: на Курщині поліг воїн з Вінницької області

На Вінниччині простилися ще з одним мужнім захисником України. В селі Слобода-Підлісівська в останню дорогу провели Віталія Козака, якому навіки 37 років. Механік-водій танка загинув 6 жовтня року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоіванівка Курської області. Внаслідок атаки ворожого FPV-дрону захисник отримав важкі поранення, несумісні з життям. У бійця залишились матір, вітчим, сестра, брат, дружина і син, повідомляє видання «Ямпільські вісті».

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«Віталій був дуже відповідальним і працьовитим, — йдеться у повідомленні. - Безмежно захоплювався технікою. Колекціонував моделі мотоциклів та автомобілів. Через відсутність працевлаштування у рідному селі хлопець вимушено поїхав з батьківської хати. З 2006 року до початку повномасштабного вторгнення працював у місті Київ на різних будівельних майданчиках спеціалістом з оздоблювальних робіт. Але на відстані він ніколи не забував про рідних і завжди по можливості допомагав їм матеріально. Там же, у Києві, Віталій зустрів своє кохання — дівчину Аліну, з якою прожили понад 10 років разом. В союзі народився єдиний син Владислав. Для добробуту і благополуччя своєї родини чоловік постійно дуже важко працював».

24 лютого 2022 року війна застала Віталія Козака на робочому місці. Не вагаючись, він добровільно записався до загону тероборони та брав активну участь в обороні столиці. Після відбиття першої хвилі небезпеки він повернувся до мирного життя.

«26 січня 2023 року був мобілізований до лав Збройних Сил України. В навчальному підрозділі здобув спеціальність механіка-водія танка, після чого постійно воював. Від початку служби мав лише два тижні відпустки. У грудні 2023 року Віталій отримав контузію, наслідками якої були постійні проблеми зі здоров’ям, але попри це він продовжував захищати Батьківщину. 6 жовтня ворожий дрон обірвав життя нашого земляка. Йому було всього 37…»

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Поховали Віталія Козака з усіма військовими почестями на кладовищі рідного села. Державний прапор, яким була огорнута домовина, передали мамі бійця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Курщині загинув боєць з Луганської області Роман Міщенко.



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