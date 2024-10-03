Ще у 2014 році взяв до рук зброю: під Покровськом загинув воїн з Вінниччини
Село Агрономічне провело в останню путь старшого солдата Віктора Вітовича. Герой загинув 23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Миролюбівка Покровського району Донецької області. Йому навіки 48 років, повідомляє пресслужба громади.
«Віктор народився у Вінниці. Отримав професію автослюсаря, а згодом здобув економічну та юридичну освіти, що дозволило йому розширити свої можливості та бути корисним для суспільства. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням працював водієм на станції швидкої допомоги. Знали Віктора у Вінниці і як людину, яка стояла біля витоків та була однією із засновників Центру реабілітації «Гармонія».
У 2014 році Віктор вступив до лав Національної гвардії України, брав участь в Антитерористичній операції на сході України. У зоні АТО/ООС на його долю випали найважчі бої на Луганщині — в районі міста Попасна. А з початком повномасштабного російського вторгнення чоловік знову добровільно взяв до рук зброю.
«Разом із побратимами з „Червоної Калини“ пройшов бойовими шляхами від Запоріжжя до Донеччини, — розповіли у громаді. — Мав багато планів, мрій та мав майбутнє, яке у нього відібрала війна. Без люблячого чоловіка залишилась дружина, без сина — мати, без батька — діти. Ціною власного життя він заплатив за цілісність і незалежність України, за мирне майбутнє нових поколінь».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Хмельниччині попрощалися з воїном Юрієм Ждановичем, батьком трьох дітей.
131
Читайте також: Разом зі старшим братом пішов воювати: на Курщині загинув 21-річний герой
Читайте нас у Facebook