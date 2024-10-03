Ще у 2014 році взяв до рук зброю: під Покровськом загинув воїн з Вінниччини

Село Агрономічне провело в останню путь старшого солдата Віктора Вітовича. Герой загинув 23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Миролюбівка Покровського району Донецької області. Йому навіки 48 років, повідомляє пресслужба громади.

ВІДЕО ДНЯ

«Віктор народився у Вінниці. Отримав професію автослюсаря, а згодом здобув економічну та юридичну освіти, що дозволило йому розширити свої можливості та бути корисним для суспільства. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням працював водієм на станції швидкої допомоги. Знали Віктора у Вінниці і як людину, яка стояла біля витоків та була однією із засновників Центру реабілітації «Гармонія».

У 2014 році Віктор вступив до лав Національної гвардії України, брав участь в Антитерористичній операції на сході України. У зоні АТО/ООС на його долю випали найважчі бої на Луганщині — в районі міста Попасна. А з початком повномасштабного російського вторгнення чоловік знову добровільно взяв до рук зброю.

«Разом із побратимами з „Червоної Калини“ пройшов бойовими шляхами від Запоріжжя до Донеччини, — розповіли у громаді. — Мав багато планів, мрій та мав майбутнє, яке у нього відібрала війна. Без люблячого чоловіка залишилась дружина, без сина — мати, без батька — діти. Ціною власного життя він заплатив за цілісність і незалежність України, за мирне майбутнє нових поколінь».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Хмельниччині попрощалися з воїном Юрієм Ждановичем, батьком трьох дітей.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

131

Читайте нас у Facebook