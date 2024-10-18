Робота заводу заблокована ТЦК: компанія, директор якої обматюкав і послав копати окопи військових, просить допомоги у військових

В Україні, де триває загальна мобілізація, у Дніпрі місцевий бізнесмен і очільник компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергій Положай обматюкав військового, який перевіряв у нього документи. Відео інциденту з'явилося в Мережі.

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«У мене здоров'я — два тебе чи 10, а ти мені розповідатимеш, як поводитися, як розмовляти. Ще раз повторюю, я генеральний директор, 2 760 осіб працює, а ти солдат — іди копай», — сказав чоловік на відео.

Положай додав, що тим, хто «хто займається добрими справами, роблячи вікна» потрібно не заважати.

Пізніше компанія Steko оприлюднила звернення, в якому попросила «щире вибачення за будь-які непорозуміння».

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«Шановні військові! Від імені компанії Steko та особисто генерального директора Положая С.В. повторно висловлюємо щире вибачення за будь-які непорозуміння, які могли виникнути внаслідок ситуації негативно висвітленої на просторах інтернету. Висловлюємо глибоку вдячність та цінуємо ваш неймовірний внесок у захист країни. Компанія постійно підтримує ЗСУ як фінансово, так і матеріально, та готова робити це й надалі», — йдеться у зверненні.

Також у компанії попросили допомоги у військових.

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«Також повідомляємо, наразі діяльність нашого заводу заблокована представниками ТЦК, що серйозно впливає на роботу підприємства. Ми просимо вашої допомоги у вирішенні цього питання, щоб ми могли продовжувати працювати та підтримувати вас і наших співробітників. З вдячністю та повагою, Компанія Steko та генеральний директор Положай С. В», — йдеться у зверненні.

Після розголосу інциденту гендиректор закрив свої сторінки в соцмережах.

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Перед цим він також прокоментував скандал та свою поведінку у соцмережах.

«І тут включається Положай Сергій Володимирович! У мене включилася вся сила, агресивність тощо. У цьому стані я знесу всіх і все! Вони переплутали, що зіткнулися не сикуном, чмошником, а з ГОРОЮ! Я їм таких х_їв насував цим галімим тцкшникам, що вони викликали підкріплення автоматників:))», — написав він.

Пізніше через цей інцидент поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.

«Подія мала місце 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро. Під час перевірки військово-облікових даних, 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового», — йдеться у повідомленні поліції.

Як писали «ФАКТИ», раніше військові звернулись до незадоволених діями ТЦК.

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