«А якби прийшли росіяни, ви б теж кричали „ганьба“?»: військові звернулись до незадоволених діями ТЦК

Військовослужбовці та волонтери обурені реакцію ухилянтів, які незадоволені перевіркою документів ТЦК після концерту «Океану Ельзи» та іншими рейдами. А хвиля негативних публікацій у соцмережах підживлюється ворогом.

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«Особливо порадували наші ура-патріоти. Це ті самі люди, що визжали у 2022-му «сонечка, зайчики, спасіть нас від росіян, у 2024 оруть «ганьба поліції»? Дуже обнадійливо і мотиваційно», — пише дівчина загиблого Героя України «Да Вінчі» Аліна Михайлова.

Як зазначали в поліції, під час воєнного стану правоохоронці мають право вимагати від військовозобов’язаних військово-обліковий документ і документ, що посвідчує особу.

«А якби прийшла русня, ви б теж кричали „ганьба“? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день», — додає колишній військовослужбовець 93 бригади Артем, який демобілізувався за станом здоров’я і також був на концерті.

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Як повідомляли журналісти з місця події, насправді лише кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. На інших відео видно, що спілкування було спокійним і коректним.

Натомість цю тему активно роздмухують пропагандистські пабліки, запевняючи власну авдиторію, що українці очікують на «визволителів» з «братньої росії». Тим часом українські військові обурені, що коли ворог тисне на фронті, окремі люди живуть своїм мирним життям, забуваючи про війну.

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«Одні й ті самі люди мріють про повне знищення росії — але виступають проти посилення мобілізації в Україні. Вимагають виходу на кордони 1991 року — але не планують особисто брати участь у відвойовуванні Донецька, Луганська чи Криму», — сказав публіцист Михайло Дубинянський.

Раніше у Рівному викрили злочинну групу, яка «заробляла» на ухилянтах. Також до правоохоронців потрапили списки ухилянтів, які платили голові Хмельницької МСЕК.

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На фото: Співробітники ТЦК біля Палацу спорту в Києві. Фото hromadske



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