Росія здійснила ракетний удар по Одесі: у місті є руйнування

Від атак ворога вночі 19 жовтня страждали не лише кияни — Одеса зазнала ракетного удару.

За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, основий удар прийшовся по приватному сектору, де знаходиться багато житлових будинків.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті пошкоджень зазгали понад обійсть.

РЕКЛАМА

Також сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч.

РЕКЛАМА

«Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини», — додав керівник.

РЕКЛАМА

Втім, вогнеборці оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки, загасивши велику пожежу в житловому будинку, хоча рятувальні роботи й ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги.

Також нагадаємо, що лише кілька днів тому ворог поцілив по Одеському морському порту, пошкоджень вже вдруге (!) зазнало іноземне суховантажне судно.

Фото Одеської ОВА

281

Читайте нас у Facebook