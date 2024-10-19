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Події

Росія здійснила ракетний удар по Одесі: у місті є руйнування

10:44 19 жовтня 2024
Пожежа в Одесі

Від атак ворога вночі 19 жовтня страждали не лише кияни — Одеса зазнала ракетного удару.

За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, основий удар прийшовся по приватному сектору, де знаходиться багато житлових будинків.

В результаті пошкоджень зазгали понад обійсть.

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Також сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч.

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«Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини», — додав керівник.

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Втім, вогнеборці оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки, загасивши велику пожежу в житловому будинку, хоча рятувальні роботи й ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги.

Також нагадаємо, що лише кілька днів тому ворог поцілив по Одеському морському порту, пошкоджень вже вдруге (!) зазнало іноземне суховантажне судно.

Фото Одеської ОВА

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