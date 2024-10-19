Поближче до тата Чарльза та тітоньки Камілли: принц Гаррі та Меган Маркл купили будинок у Європі

Схоже, у принца Гаррі та його дружини Меган Маркл з'явиться ще більше приводів відвідувати країни ЄС та рекламувати власний фонд The Archewell Foundation, адже тепер вони стали власниками нерухомості у Європі, купивши будинок у Португалії.

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Про це пишуть британські ЗМІ.

Подружжя, яке кілька років тому переїхало до Каліфорнії, тепер вирішило придбати будинок ближче до королівської родини — у Португалії. Такий крок, як пишуть ЗМІ, може дозволити подружжю отримати «золоту візу», яка надасть їм безвізовий доступ до Шенгенської зони Європейського союзу.

Нерухомість у Європі герцоги Сассекські придбали після того, як нинішній король Великобританії та батько Гаррі попросив їх залишити котедж Фрогмор у Віндзорі, який королева Єлизавета II подарувала їм на весілля.

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43-річна Меган і 40-річний Гаррі стали власниками особняка в розкішному житловому комплексі на березі Атлантичного океану CostaTerra Golf & Ocean Club, що складається з 300 будинків. Нові володіння подружжя, куди вони планують регулярно приїжджати відпочивати, знаходяться у невеликому місті Мелідес за 130 кілометрів від столиці Португалії Лісабона.

Містечко Мелідес

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Вибір нового житла невипадковий. У Португалії є нерухомість і у принцеси Євгенії з чоловіком Джеком Бруксбенком, який займається маркетингом і продажами в CostaTerra. За інформацією джерела, саме вони й порадили Меган та Гаррі купити тут нерухомість. Тим більше, що Меган і Гаррі вже бували тут: минулого року вони провели триденну відпустку в країні та зупинялися в комплексі CostaTerra разом із принцесою Євгенією та її чоловіком.

Нагадаємо, що актриса Меган Маркл та син короля Карла III та принцеси Діани, принц Гаррі, одружилися у 2018 році. 2019 року у пари народився син, принц Арчі, а 2021 року на світ з'явилася принцеса Лілібет. У 2020 році подружжя склало з себе королівські повноваження і переїхало до США. З того часу між принцом Гаррі та його близькими родичами напружені стосунки — у тому числі через те, що Гаррі та Меган публічно розповідають різні неприємні речі про родичів.

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